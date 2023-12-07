Bursa Barajlarında Son 8 Yılın En İyi Su Seviyesi

10 günde Bursa'nın içme suyunu karşılayan iki barajının ortalama doluluk oranı yüzde 10.5 artış göstererek yüzde 44'den 54.5'e yükseldi.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 71, Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 38 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 54,5 olarak tespit edildi.

Son 8 yılın en iyi su seviyesi

Bursa'da son yağışlarla birlikte dolmaya başlayan şehrin içme suyunu karşılayan Doğancı ve Nilüfer barajları doluluk oranı son sekiz yılın en iyi seviyesine ulaştı. En son 2015 yılının 6 Aralık tarihinde iki barajın ortalama su seviyesi 56,5 olurken, geçen yıl yüzde 41 doluluk oranına sahip Doğancı Barajı’nı besleyen Nilüfer Barajında su kalmamıştı.

Yetkililer, suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı uyarmaya devam ediyor.

Vira Haber