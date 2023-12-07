Vlora Marina D-Marin'in Portföyünü 24 Marinaya Çıkarıyor

Seçkin marinaları bünyesinde barındıran D-Marin, ülkenin ilk dünya standartlarındaki marinası olan Vlora Marina ile ortaklık anlaşması imzaladığını duyurarak Arnavutluk'ta deniz turizminin geleceği açısından önemli bir adım attı.

Vlora Marina, D-Marin'in Akdeniz ve Körfez bölgelerindeki 23 marinadan oluşan mevcut portföyüne katılıyor ve operatörün bugüne kadarki dokuzuncu ülkesi olan yeni bir ülkedeki varlığını sürekli olarak genişlettiğine işaret ediyor. Bu ortaklık, Hırvatistan ve Korfu'daki yakın D-Marin marinalarından seyahat eden müşterilerin Arnavutluk'taki premium marina hizmetlerine erişimini sağlayacak.

D-Marin, sektöre öncülük eden marina yönetimi yaklaşımını Vlora Marina'ya taşıyarak benzersiz müşteri deneyimleri ve dijital yeniliklerle birinci sınıf hizmette yeni standartlar belirliyor.

Şu anda yapım aşamasında olan Vlora Marina, Arnavutluk'ta yat turizminde devrim yaratmaya ve denizcilik sektörünün genişlemesine ön ayak olmaya hazırlanıyor. Vlora Marina, toplam uzunluğu 50 metreye kadar olan yatlar ve süper yatlar için yıl boyunca demirleme imkânı sunan 438 rıhtım ile ülkenin 426 km'lik kıyı şeridinde büyük bir beklentiyle özlenen premium marina olanaklarını sunacak.

Vlora Marina'nın kapsamlı premium teklifini tamamlayan, marinanın yanında uzanan 2 km'lik sahil boyunca uzanan geniş bir gezinti yolu planlanıyor. Gezinti yolunda birinci sınıf restoran ve barlar, özel bir spa ve üst düzey perakende ve eğlence tesisleri yer alacak. Gelecekteki gelişmeler arasında sınırlı sayıda lüks apartman dairesi ve uluslararası standartlarda 5 yıldızlı otellerin inşası da yer alıyor.

D-Marin'in Birleşme ve Satın Almalar Direktörü Gyozo Lantos şunları söyledi: "Vlora Marina ile kurduğumuz bu stratejik ortaklık yeni bir pazara atılan heyecan verici bir adım. D-Marin, Akdeniz'de yatçılık konusunda kararlı ve marina seçeneklerimiz, yat sahiplerinin bölgedeki yolculuklarının her adımında premium hizmetlerden yararlanmalarını sağlıyor. Bu yüksek potansiyelli yatçılık merkezini hayata geçirmekten ve deniz turizminin büyümesiyle Vlorë şehrini geliştirmekten heyecan duyuyoruz."

Müşteriler, projenin 2027 yılı başlarında tamamlanmasıyla birlikte Vlora Marina'da premium D-Marin deneyiminin keyfini çıkarabilecekler. Vlorë, Adriyatik ve İyon Denizlerinin buluşma noktasında yer alan Arnavutluk'un üçüncü büyük şehridir ve gelenekler açısından zengin, canlı bir destinasyonu temsil etmektedir.

Vira Haber