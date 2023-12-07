Muğla’ya Şiddetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Muğla'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

Vira Haber