Bursa Deniz Otobüslerinin Seferleri İptal Edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 sefer iptal edildiği açıkladı.
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Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi..
Ayrıca, saat 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.
Öte yandan sabah saatlerinde Bursa ile İstanbul arasındaki 6 sefer de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.
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