İstanbul6 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Bursa Deniz Otobüslerinin Seferleri İptal Edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin Seferleri İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin Seferleri İptal Edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 sefer iptal edildiği açıkladı.

A+A-

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 15.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi..

Ayrıca, saat 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.

Öte yandan sabah saatlerinde Bursa ile İstanbul arasındaki 6 sefer de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

Bu haber toplam 50 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.