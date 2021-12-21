İstanbul Boğazı, Çift Yönlü Olarak Gemi Trafiğine Kapatıldı
İstanbul Boğazı, ayçiçek yağı yüklü bir gemideki arıza nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
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İstanbul Boğazı, ayçiçek yağı yüklü bir gemideki arıza nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
Anadolu Kavağı önlerinde iskele demiri düşen USICHEM isimli ayçiçek yağı yüklü tankere, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Kılavuz Kaptan, KURTARMA-5 ve KURTARMA-8 römorkörleri ile KEGM-5 hızlı tahlisiye botu ile müdahale ediliyor. Müdahale nedeniyle boğaz trafiği de askıya alındı.
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Etiketler : istanbul boğazı, gemi arızası
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