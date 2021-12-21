TURMEPA tekneleri sezonu kapattı

Her yıl olduğu gibi bu yıl da denizler TURMEPA’ya emanetti! Yedi adet atık toplama teknesi ile Çeşme, Marmaris, Hisarönü, Göcek ve Bodrum koylarında hizmet veren TURMEPA tekneleri başarılı bir sezon geçirdi. Bu yıl da ihtiyacı 5 ay süresince sorunsuz şekilde karşılayan; TURMEPA I ve DTO Fethiye tekneleri Göcek’te, TURMEPA II Çeşme’de, TURMEPA D-Marin, DenizTemiz 3 Marmaris Hisarönü Körfezi’nde, DenizTemiz 4 Marmaris’te ve TURMEPA S teknesi ise Bodrum’da Kasım ayına kadar faaliyetlerini sürdürdü. Sezon boyunca tam 7.222 tekneden 2.984.564 litre atık su toplandı. Bu sayede yaklaşık 24 milyon litre deniz suyunun temiz kalması sağlandı. Sezonun sona ermesiyle bakım ve onarım çalışmaları için kızağa çekilen TURMEPA filosu, gelecek sezon da maviliklerin geleceğe güvenle aktarılması için hizmet vermeye devam edecek.

Maviye duyarlı sponsorların desteği sürüyor

TURMEPA atık toplama filosu denize duyarlı sponsorlarının desteğiyle 27 yılda 43 milyon litreyi aşkın sıvı atık topladı, 3 milyon kilogramdan fazla katı atığın denizlere karışmasını önledi.

Arkas Holding 15 yıldır Çeşme koylarının temiz kalması için çalışan TURMEPA II teknesinin sponsorluğunu üstleniyor.

SANKO Enerji Göcek koylarında hizmet veren TURMEPA I sıvı atık alım teknesinin sponsorluğunu 10 yıldır sürdürürken, bu sene Bodrum’da TURMEPA S teknesinin de sponsorluğunu üstlenerek denizlerdeki korumasını artırdı.

TÜPRAŞ , DTO Fethiye teknesinin 6’ncı kez sponsorluğunu üstlenerek koylarımızın mavi kalmasına katkıda bulundu.

Persil Marmaris’te çalışan DenizTemiz 4 teknesinin sponsorluğunu 3’üncü yılında da sürdürdü.

ZEN Pırlanta derneğin atık alım teknelerine üçüncü defa sponsor olarak Hisarönü Körfezi’nde çalışan TURMEPA D-Marin’in sponsorluğunu üstlendi.

Opet TURMEPA atık toplama teknelerine yakıt desteği vermeyi sürdürerek TURMEPA Filosunun çalışmalarına güç katmaya devam etti.

Deniz ve kıyı ekosistemi korunuyor

TURMEPA’nın atık toplama tekneleriyle verdiği hizmet ekolojik açıdan önemli olan bölgelerin korunmasına katkı sağlıyor. TURMEPA’nın sürdürdüğü, denizi kirlilikten koruma çalışmaları balık popülasyonun yeniden inşasını desteklerken, denizel yaşam alanlarını ve ekosistemi bütüncül bir sistemle koruyor. TURMEPA tekneleriyle, yat ve turistik teknelerden toplanan atık suyun deniz ortamına karışması engellenerek deniz canlarına sağlıklı bir yaşam alanı için katkı sağlanırken deniz habitatının bozulması önleniyor. Bilimsel araştırmalara göre ihtiyacımız olan oksijenin yüzde 50 ila 70'i denizlerimiz tarafından üretiliyor. Bu nedenle bu çalışma sadece denizdeki değil karadaki yaşamın devamı için de hayati önem taşıyor.

TEŞEKKÜRLER...

TURMEPA atık alım teknelerinin organizasyonunda ulaşım sponsorluğunu üstlenen AVIS’e, teknelerin yaz ve kış konaklaması, ücretsiz atık transferi, elektrik ve su teminini sağlayan Netsel Marmaris Marina’ya, TURMEPA S teknesinin konaklamasını üstlenen D-Marin’e, TURMEPA I teknesinin konaklamasını sağlayan Adaköy Marina’ya, TURMEPA D-Marin teknesinin yaz ve kış konaklamasının yanı sıra atık alımında destek olan Orhaniye Martı Marina’ya, gerek onarım gerekse kış konaklamasında desteğini esirgemeyen Albatros Marina’ya, teknelerin konaklaması süresince elektrik ve su temini sağlayan Setur Altınyunus Marina’ya, ücretsiz atık transfer desteği için IC Çeşme Marina’ya ve teknelerin bakım ve onarım masraflarına verdikleri değerli katkılar için Turk P&I Sigorta’ya teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca Mıknatıs Yatçılık, Point Yatçılık, Baran Teknik Servis, Alev Yatçılık, Jotun Boya ve Kaya Halat’a gönüllü katkıları için teşekkür ederiz.