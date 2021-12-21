Marmara Denizi’nin Kabusu Müsilajın Nedeni Belli Oldu

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu'nun yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, kirliliğin yüzde 72'si İstanbul'dan kaynaklandı. Müsilaja ise, deniz yapısı, küresel ısınma ve atıklar neden oldu.

TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu, çalışmalarını tamamladı. Komisyon Başkanı Mustafa Demir, önümüzdeki günlerde duyurulması beklenen raporun içeriğine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rapora göre, müsilajın oluşmasındaki ana sebepler küresel ısınma, denizin yapısı ve kirlilik. Denizin üst yüzeyi 6 ayda kendini yenileyebilir ancak bu süre denizin alt yüzeyinde 6 yıla ulaşıyor. Bu nedenle acil tedbir alınması gerekiyor.

Şehir atık suları ve sanayi atıklarının kirlilikteki etkisi hayli yüksek. Araştırmada kentsel atığın 4 milyon metreküpten fazla, endüstriyel atığın ise 479 bin metreküp olduğu belirlendi.

Raporda atıkların denize ulaşmadan, ileri biyolojik arıtma tesislerinde işlenmesi gerektiği vurgulandı. Ancak tesislerde işlenen atığın yalnızca yüzde 4,5 seviyesinde olduğu belirtildi.

Meclis Araştırma Komisyonu'nun raporunda öneriler de getirildi. İlk etapta 16 arıtma tesisi kurulması gerektiği ifade edildi ve Marmara Denizi Eylem Planı'nın tüm maddeleriyle hayata geçirilmesi istendi. Tüm önerilerin uygulanması halinde müsilaj tehdidinin 2 yıl içinde ortadan kalkacağı kaydedildi.