Rusya, Tatbikat İçin Japon Denizi'nden Füze Ateşledi
Rusya, Japon Deniz'inde bulunan denizaltından, seyir füzesi ateşledi. Füze, 1000 kilometre ötedeki hedefi vurdu.
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Rusya, Japon Deniz'inde bulunan denizaltından, seyir füzesi ateşledi. Füze, 1000 kilometre ötedeki hedefi vurdu.
Rusya, Japon Denizi'nde bulunan batık bir denizaltından, Kalibr seyir füzesini başarıyla ateşledi. Eğitim sahasından ateşlenen füze 1000 kilometre uzaktan bir hedefe ulaştı.
DONANMADAN AÇIKLAMA
Rusya Pasifik Donanması, tatbikatın askeri gemiler, uçaklar ve insansız hava araçları için gizli manevra ve desteği de içerdiğini açıkladı.
ANLAŞMAZLIK YILLARDIR DEVAM EDİYOR
İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Japonya, toprak çatışmasıyla elde edilen Kuzey topraklarında bulunan ve Rusların elinde bulunan Kuril adalarında hak iddia ediyor. Bu konudaki anlaşmazlık, iki ülkenin resmi barış anlaşmasını imzalamasını da engelledi.
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