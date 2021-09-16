Bursa, Doğu Akdeniz kruvaziyer rotasına katılmak için adım atacak

Bursa’nın turizm, tarihi, kültürel ve turizm özelliklerini ön plana çıkarmak için çalışmalarını sürdüren Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği, 2021 yılı Eylül ayı meclis toplantısını yaptı. Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binası meclis salonundaki toplantıya, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta başkanlık yaptı.

Aşılama konusunda kaydedilen başarı sayesinde turizmle ilgili toplantı, fuar ve organizasyonları tekrar gündemlerine aldıklarını söyleyen Kağan Mehmet Usta, Mart ayında katıldıkları Moskova Uluslararası Turizm Fuarı sonrasında Rus tur operatörlerini Bursa’da görmeye başladıklarını belirtti.

Hazırladıkları 32 dakikalık Bursa belgeselinin Türk Hava Yolları’na ait yolcu uçaklarının iç ekranlarında gösterilmesi için bir yıllık anlaşma yaptıklarını ifade eden Usta, “2730 Eylül tarihlerinde Amerika’nın Florida eyaletinde düzenlenen ve kruvaziyer devleri ile dünyada kurvaziyer gemileri ağırlayan limanların temsilcilerini bir araya getiren ‘Seatrade Cruise Global Fuarı’nda yer alacağız. Tur operatörlerinin de katılacağı fuarda, Bursa’nın Doğu Akdeniz kruvaziyer rotasına alınmasıyla ilgili çalışmalar yapacağız. Özellikle gümrük olmasından dolayı Gemlik bu iş için çok uygun. Bu gemilerin bir rotasının da Bursa olmasını istiyoruz. Bu çalışmada ulaşım sponsorumuz Türk Hava Yolları ve TİKA oldu” dedi.

Toplantıda Van Doğu Anadolu Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı ile İzmir Travel Turkey Fuarı’na katılım sağlanması konusunda karar alındı.

Vira Haber