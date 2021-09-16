Rumeli İskelesi ödüle layık görüldü

Malatya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreninde Süleymanpaşa Belediyesinin Rumeli İskelesi projesi ödül kazanırken, ödüller tamamen Türkiye’nin 81 ilinden vatandaşların kullandıkları oylar neticesinde sahiplerini buldu.

Kent ve Başkan Ödülleri 2021 adıyla gerçekleştirilen ödül törenine Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’i temsilen katılan Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Salih Nurettin Çevik katılarak ödülü teslim aldı.



“Bizi ödüle layık gören vatandaşlarımıza teşekkür ederim”

Ödül Törenine Malatya Milletvekili önceki Dönem Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, ödüle layık bulunan belediye başkanları, temsilcileri ve çok sayıda davetli ilgi gösterdi.

Ödülü Halkla İlişkiler Müdürü Çevik’ten makamında teslim alan Başkan Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesinin projelerine oy vererek ödüle layık gören vatandaşlara teşekkür etti. Yüksel, “Kent & Başkan Dergisi’nin 81 ili kapsayan anketinde, Süleymanpaşa Belediyesi olarak şehrimize kazandırdığımız projelerimizi ödüle layık gören kıymetli vatandaşlarımıza canı gönülden şükranlarımı sunar, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederim” açıklamasında bulundu.

Vira Haber