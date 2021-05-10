Bursa Gemlik Belediyesi, Deniz Temizliği İçin Gemi Kiraladı
Bursa Gemlik Belediyesi, Gemlik Körfezi'nde devam eden deniz kirliliğine ilişkin, temizlik çalışmaları için gemi kiraladı.
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Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi'ne bakan kıyısı, deniz salyası ile kaplandı. Uzun süredir devam eden deniz kirliliği ile ilgili olarak Gemlik Belediyesi çalışmalara başladı.
Gemlik Belediyesi tarafından, kirliliğin temizlenmesi için özel imalat gemi kiralandı. Gemi, Gemlik Körfezi'nde 15 günlük bir çalışma ile temizlik çalışması yapacak.
Vira Haber
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