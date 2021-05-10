İstanbul17 °C

  1. HABERLER

  2. GEMİ & YAT İNŞA

  3. Tag Gemi NB20’yi Suya İndirdi
Tag Gemi NB20’yi Suya İndirdi

Tag Gemi NB20’yi Suya İndirdi

Tag Gemi tarafından Nakkaş Denizcilik için inşa edilen kimyasal tanker suyla buluştu.

A+A-

Tag Gemi Endüstri tarafından Nakkaş Denizcilik için inşa edilen 5700 DWT kimyasal tanker NB20, Gisan Tersanesi’nde denize indirildikten sonra Çimtaş Tersanesi’nde kazığa alındı.

Gemi, donatımının bitmesinin ardından tekrar denizle buluşacak ve deneme seyrinden sonra Nakkaş Denizcilik’e teslim edilecek. Öte yandan tankerin tanklarının da MarinLine Coating tarafından kaplandığı öğrenildi.

NB20 Özellikleri

Uzunluk : 99.99 metre

Genişlik : 16.60 metre

Draft : 6.70 metre

Makine Gücü : 1920 kW

Servis Hızı : 11.5 Knots (85% MCR)

Klas : Bureau Veritas

tag-gemi-nb20-1-768x1024.jpg

Vira Haber

Bu haber toplam 243 defa okunmuştur
Etiketler : ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.