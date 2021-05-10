Tag Gemi NB20’yi Suya İndirdi
Tag Gemi tarafından Nakkaş Denizcilik için inşa edilen kimyasal tanker suyla buluştu.
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Tag Gemi Endüstri tarafından Nakkaş Denizcilik için inşa edilen 5700 DWT kimyasal tanker NB20, Gisan Tersanesi’nde denize indirildikten sonra Çimtaş Tersanesi’nde kazığa alındı.
Gemi, donatımının bitmesinin ardından tekrar denizle buluşacak ve deneme seyrinden sonra Nakkaş Denizcilik’e teslim edilecek. Öte yandan tankerin tanklarının da MarinLine Coating tarafından kaplandığı öğrenildi.
NB20 Özellikleri
Uzunluk : 99.99 metre
Genişlik : 16.60 metre
Draft : 6.70 metre
Makine Gücü : 1920 kW
Servis Hızı : 11.5 Knots (85% MCR)
Klas : Bureau Veritas
Vira Haber
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Etiketler : tag gemi, nakkaş denizcilik
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