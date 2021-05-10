Tag Gemi NB20’yi Suya İndirdi

Tag Gemi Endüstri tarafından Nakkaş Denizcilik için inşa edilen 5700 DWT kimyasal tanker NB20, Gisan Tersanesi’nde denize indirildikten sonra Çimtaş Tersanesi’nde kazığa alındı.

Gemi, donatımının bitmesinin ardından tekrar denizle buluşacak ve deneme seyrinden sonra Nakkaş Denizcilik’e teslim edilecek. Öte yandan tankerin tanklarının da MarinLine Coating tarafından kaplandığı öğrenildi.

NB20 Özellikleri

Uzunluk : 99.99 metre

Genişlik : 16.60 metre

Draft : 6.70 metre

Makine Gücü : 1920 kW

Servis Hızı : 11.5 Knots (85% MCR)

Klas : Bureau Veritas

Vira Haber