Bursa-İstanbul Deniz Otobüsü Seferleri İptal Edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
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Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, Bursa ile İstanbul arasında 07.00 ila 18.30 saatlerindeki 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.
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