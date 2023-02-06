STM'den Reis Sınıfı Denizaltılara Son "Section 50" Teslimatı Yapıldı

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'den (STM) yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın en aktif donanmalarından Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından başlatılan Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde (YTDP) önemli bir teslimat daha tamamlandı.

Türkiye'de ilk kez milli imkanlarla reis sınıfı denizaltılar için Gürdesan Gemi Makinaları Sanayii Ticaret AŞ'de üretilen, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısmı "Section 50"nin, dördüncü ve son teslimatı Gölcük Tersanesi Komutanlığına gerçekleştirildi.

Section 50 bölümü, projenin son denizaltısı olan TCG SELMANREİS'e entegre edilecek.

Mekanik olarak işlenmiş ve donatıma hazır hale getirilen son Section 50 bölümü, Gölcük Tersane Komutanlığı'nda donatılacak. STM ve Gürdesan, TCG MURATREİS'e entegre edilecek ilk "Section 50" teslimatını Eylül 2021'de, TCG AYDINREİS ve TCG SEYDİALİREİS'e entegre edilecek ikinci ve üçüncü teslimatları ise Temmuz 2022'de gerçekleştirmişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin "Mavi Vatan"da gücüne güç katacak çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirterek, "STM mühendislerimiz ve yerli sanayimizin katılımıyla Reis sınıfı denizaltılar için yerli olarak üretimini gerçekleştirdiğimiz, torpido kovanlarının yer aldığı baş kısımların son teslimatını tamamladık. Ülkemizin en modern denizaltı platformu olacak Reis sınıfı için yaptığımız bu son teslimat, ülkemize, donanmamıza ve Mavi Vatan'a hayırlı olsun. Kritik sistemlerde yerlileştirme adımlarımızı atmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Demir, Twitter hesabından da benzer içerikli bir paylaşımda bulundu.

"Hedeflediğimiz yerlilik oranının üzerine çıktık"

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz de denizaltı torpido bölümünün yerlileştirilmesinin tarihi bir başarı olduğunu vurgulayarak, bu kapsamda firma olarak ilk Section 50 üretimini geçen yıl, ikinci ve üçüncü imalatları da bu yılın temmuz ayı içinde tamamlayıp teslim ettiklerini anımsattı.

Dördüncü ve son Section 50'yi de Gölcük Tersane Komutanlığı'na naklettiklerini bildiren Güleryüz, şunları kaydetti:

"İlk kez bu seviyede bir imalat yapılıyor olmasına rağmen STM mühendislerinin bilgi tecrübe ve üstün gayretiyle tüm teslimatlar projeyi aksatmadan, zamanında yapıldı. Donanmamızın 'Mavi Vatan'da caydırıcılığını artıracak Reis sınıfı denizaltılar için hedeflenen yerlilik oranının üzerine çıkmayı başardığımız için de ayrıca gururluyuz. Milli denizaltı üretimine giden yolda önemli bir tecrübe kazanımı olan bu projede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı ve paydaşlarımızı kutluyorum."

8 güdümlü mermi atacak

Türk Donanması'nın son modern denizaltı platformu reis sınıfı denizaltıların, en kritik bölümü olan Section 50, denizaltı ana silahlarını ve güdümlü mermilerin atılmasını sağlayan sistemleri içinde barındırıyor. Üretilen Section 50 sayesinde Reis sınıfı denizaltılar, 8 adet 533 milimetrelik torpido kovanıyla silahlandırılıyor.

Proje kapsamında 6 Reis sınıfı denizaltının teslim edilmesi planlanıyor. İlk iki denizaltının, torpido kovanlarının yer aldığı bölüm, projenin ana yüklencisi Alman ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) tarafından üretildi. 3, 4, 5 ve 6. denizaltılarda yer alacak Section 50 bölümü ise Türkiye'de ilk kez STM ana alt yükleniciliğinde, Gürdesan'da imal edildi.

STM, Reis sınıfı denizaltılarda kritik rol oynuyor

Reis sınıfı denizaltıların üretiminde, STM önemli roller üstleniyor. Denizaltı konusundaki dizayn yetkinliğini ve tecrübesini YTDP için ortaya koyan STM, Section 50 kapsamında, projenin tüm koordinasyonunu sağlıyor. İnşa planlarının yapılması, montajlarının kontrol edilerek, teslime hazır hale getirilmesi ve teslim aşamalarının takibi, STM'nin uzman ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor. Section 50'nin dışında STM, YTDP'de tasarım, mühendislik ve sistem entegrasyon faaliyetlerini yürütüyor. Gemi inşasında kullanılacak malzeme, cihaz ve sistemlerin yerlileştirme çalışmasına katkı sunan STM, projede yerli katkıyı artırmak, denizaltı mukavim olmayan tekne bloklarını ve bazı GRP ünitelerini (Denizaltı Kompozit Üstyapısı) yurt içinde imal ettiriyor.

Yeni tip denizaltı projesi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı kapsamında, denizaltı harekat konsepti kriterlerini karşılamak üzere, 6 Reis sınıfı denizaltının Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda azami ölçüde Türk sanayisi katılımıyla inşa edilmesi amaçlanıyor.

YTDP kapsamında, havadan bağımsız tahrik sistemiyle birçok tipte torpido, füze atabilme ve mayın dökebilme özelliğine sahip, su altı, su üstü ve kara hedeflerine karşı silahlarla donatılmış 6 denizaltının bu yıldan itibaren hizmete alınmaya başlanması planlanıyor.

Havadan Bağımsız Tahrik Sistemi (AIP) ile donatılan Reis sınıfı denizaltılar, bu sayede satha çıkmaksızın haftalarca sualtında harekat yapabilme imkanına sahip olacak. Düşük sesli seyir yeteneğine sahip olan denizaltılar, gizlilik içinde uzun süre harekat icra edebilecek. Denizaltılar 68 metre uzunluğa, 2 bin tonun üzerinde ağırlığa ve 40 personel kapasitesine sahip olacak.

Proje kapsamında Gölcük Tersanesi'nde inşa edilen ilk denizaltı TCG PİRİREİS, Mart 2021'de denize indirilmişti. TCG PİRİREİS Aralık 2022'de seyir tecrübelerine başladı. Projede, Hızırreis Denizaltısı Havuza Çekme ve Selmanreis Denizaltısı İlk Kaynak Töreni de 23 Mayıs 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilmişti.