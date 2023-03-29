Bursa-İstanbul Deniz Otobüsü Seferlerinde Yeni İptaller

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferlerinden 6'sı daha fırtına nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun intenet sitesinde yer verilen bilgiye göre, saat 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), 15.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 18.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun 07.00-10.30 saatlerindeki 6 seferi de gerçekleştirilememişti.

Vira Haber