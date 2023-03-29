Son Model Tekneler İzmir'deki Fuarda Sergileniyor

İzmir'de düzenlenen Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı (Marine Saloon Trade - MAST), deniz araçları sektörünü buluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fuarcılık İştiraki İZFAŞ ve ED Fuarcılık tarafından Fuar İzmir'de düzenlenen fuarın açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, törende yaptığı konuşmada, İzmir'in yüzyıllar boyunca Akdeniz çanağının en önemli liman kentlerinden biri olduğunu ancak denizcilik konusunda çok gerilerde bulunduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük acılar yaşandığına dikkati çeken Soyer, "Tarihin bildiği belki de en büyük felaketlerden biri, on binlerce insanımızı kaybettik. Tek bir çıkış noktamız var, üretim. Üretim yapmak, umudumuzu korumak ve dünyayla rekabetimizi büyüterek, güçlendirerek sürdürmek mecburiyetindeyiz. Orada yaşayan 13 milyon insan için de bunu yapmak zorundayız. Gelecek nesillerimiz için de bunu yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İzmir'in 56 yat ve tekne imalathanesiyle ülke tesislerinin yüzde 11'ine ev sahipliği yaptığının altını çizerek, "Ülke olarak sahip olduğumuz üretim tecrübesi ve pazardaki önemli konumuzun yeni teknolojilerle birleştirilmesi, karbon salınımını sıfırlayan ve elektrik enerjisiyle çalışan tekne ve yatların üretim merkezi olarak İzmir'in konumlandırılmasının büyük önem taşıdığını biliyoruz." dedi.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk de Türkiye'nin güzel koyları ve yaklaşık 20 bin yat bağlama kapasitesine sahip modern marinaları ile önemli bir deniz turizmi ülkesi olduğunu söyledi.

Turizm gelirlerinin 5'te 1'inin deniz turizminden elde edildiğini ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

"İzmir, ülkemizin deniz kapıları, marinalar ve yat turizmi, günübirlik gezi tekneleri, sörf ve kitesörf merkezleri, dalış turizmi, sportif balıkçılık turları, feribot seferleri ile deniz turizminin gözbebeği konumunda bulunuyor. Yat turizminde Akdeniz çanağında daha iddialı konuma gelmek için koylarımızı gözümüz gibi korurken, yat bağlama kapasitesini artırmaya ihtiyaç vardır. Yeni marina yatırımlarını planlarken, teknepark projeleri ile İzmir Körfezi'nin amatör denizciler için cazibe merkezi olmasını sağlamalıyız.

ED Fuarcılık ve Organizasyon Kurucu Ortağı Dilek Günaydın da fuarın 500 milyon liranın üzerinde ticaret hacmi yaratmasını beklediklerini söyledi.

Yerli ve yabancı 100'den fazla firma ve 300'den fazla markanın katılımcı olduğunu aktaran Günaydın, "200'den fazla tekne var. Fiyatları da 12 bin lira ile 15 milyon lira aralığında. Fuarda yerli ve yabancı katılımcı sayısı neredeyse eşit. Hem uluslararası markalarımız var katılımcı hem de yerli markalarımız var. Türk Cumhuriyetleri, Katar ve Dubai'den de katılım var." diye konuştu.

Yerli ve yabancı tekne markaları, ekipman ve aksesuar firmalarının yer aldığı fuarda, boyları 3 metreden 17 metreye kadar değişen motoryat, yelkenli, trawler, sürat tekneleri ve botlar, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

2 Nisan'da sona erecek fuarı 40 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Vira Haber