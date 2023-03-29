Karayipler’de Tekne Faciası: 3 Ölü, 13 Kayıp
Karayipler’de yer alan Saint Kitts Adası açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de kayboldu.
A+A-
Karayipler’de yer alan Saint Kitts Adası açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de kayboldu.
Karayipler’de tekne faciası yaşandı. Saint Kitts Adası açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de kayboldu. Antigua basınında yer alan haberlerde, teknede 32 kişinin bulunduğu ve 16 kişinin faciadan sağ olarak kurtarıldığı aktarıldı.
Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Antigua ve Barbuda Savunma Kuvvetlerinin de çalışmalara destek verdiği ifade edildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 89 defa okunmuştur
Etiketler : karayipler, tekne çatışması
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.