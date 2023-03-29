Norveç Otonom Gemiciliğe Hazırlanıyor

Gübre sektörünün büyük firmalarından Yara’nın sahibi olduğu Yara Birkeland, son birkaç aydır şirketin Porsgrunn yakınlarındaki devasa tesisinden Brevik Limanı’na haftada iki kez yelken açarak 100 konteyner taşıyor ve 13 km’lik rota boyunca veri topluyor.

Kısa mesafede, sürekli aynı rotada yük taşıyan gemilerin otonom şekilde sefer yapması mümkün. Denizcilik uzmanlarının oluşturduğu bir ittifak olan One Sea Association’ın Genel Sekreteri Sinikka Hartonen, “Kısa, düzenli ve sabit rotalarda çalışan gemiler, otonom gemi teknolojileri için iyi fırsatlar sunuyor” diyor.

Geçen yıl Japonya’da, 222 metrelik bir araba feribotu, Mitsubishi Shipbuilding Company’nin teknolojisiyle otonom şekilde sefer yaptı ve kendi kendine yanaştırıldı. Bir başka denemede 20 bin km yol kat edildi. Ticari bir gemi, Teksas’tan Güney Kore’ye bir aylık yolculuğunun yaklaşık yarısını otonom şekilde tamamladı. Gemi inşa firması HD Hyundai’ye ait teknoloji sağlayıcısı Avikus’a göre, bu geminin seferinde, optimum rota seçimi, yakıt ve emisyon tasarrufu sağladı.

“Bu teknolojinin çoğu uzun zamandır var”

Gübre sektörünün büyük firmalarından Yara’nın sahibi olduğu Yara Birkeland, son birkaç aydır şirketin Porsgrunn yakınlarındaki devasa tesisinden Brevik Limanı’na haftada iki kez yelken açarak 100 konteyner taşıyor ve 13 km’lik rota boyunca veri topluyor.

Yara Birkeland adlı gemiye, su kaynaklı engelleri algılayıp sınıflandıracak bir yapay zekaya veri besleyecek radar ve kameralar da dahil olmak üzere sensörler yerleştirildi. 80 metre uzunluktaki gemi, şimdilik kaptanıyla birlikte sefer yapmaya devam ediyor.

Projenin teknoloji sağlayıcısı Kongsberg, Oslo Fiyordu’nda pille çalışan iki otonom mavna üzerinde çalışıyor. Kongsberg Denizcilik’te yeni nesil denizcilik direktörü An-Magritt Ryste, “Otonom denizcilik için gereken teknolojinin bir kısmı zaten uzun yıllardır var. Bu yüzden şimdi yaptığımız verileri ve teknolojiyi bir araya getirmek,” açıklamasını yapıyor.

Yolcu feribotları ve askeri gemiler de otonom çalışabilir

An-Magritt Ryste, balıkçılıkta, yolcu feribotlarında ve askeri gemilerde otonom navigasyon kullanmak istendiğini belirtiyor.

Kongsberg halihazırda, açık deniz enerjisi, okyanus araştırmaları ve savunma alanındaki müşteriler için deniz tabanı haritalama görevlerini büyük ölçüde yerine getiren otonom su altı araçları (AUV’ler) üretiyor. Yakın zamanda, akustik sonarlar, yapay zeka, kameralar, radar ve GPS ile balık stoklarını tespit eden 8 metrelik insansız bir yüzey gemisi (USV) üretti.

Kongsberg’in otonom gemileri insanlar tarafından uzaktan yönetiliyor ve gerektiğinde bunlara müdahale edilebiliyor ama genel olarak otonom şekilde sefer yapıyorlar. Firma, daha büyük deniz araçlarının otonom hale getirilmesi için çalışmaya devam ediyor.

Mürettebat maliyetinden tasarruf

Otonom geminin mürettebatı bu yeni teknolojiyle denizde değil, karada görev yapıyor olacak. Böylelikle firmalar mürettebat maliyetinde tasarruf sağlarken karada görev yapan mürettebat, aynı anda birden fazla gemiyi takip edebilir.

Gübre firması Yara önümüzdeki 2 yıl içinde konteyner gemilerini otonom hale getirerek gemideki mürettebat sayısını sıfıra indirmeyi planlıyor.

Kaynak: LOJİPORT