İstanbul17 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Bodrum Açıklarında Bitkin Düşen Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Bodrum Açıklarında Bitkin Düşen Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Bodrum Açıklarında Bitkin Düşen Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında bitkin halde bulunan düzensiz göçmen kurtarıldı.

A+A-

Edinilen bilgiye göre, Bodrum’dan yüzerek Yunanistan’ın İstanköy Adası’na geçmeye çalışan düzensiz göçmen bir süre sonra bitkin düşerek yardım talebinde bulundu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-1, KB-71) tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen düzensiz göçmen, bota alınarak kurtarıldı. Limana getirilip sağlık kontrollerinden geçirilen düzensiz göçmen, daha sonra Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Vira Haber


Bu haber toplam 86 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.