Bodrum Açıklarında Bitkin Düşen Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Bodrum’dan yüzerek Yunanistan’ın İstanköy Adası’na geçmeye çalışan düzensiz göçmen bir süre sonra bitkin düşerek yardım talebinde bulundu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-1, KB-71) tarafından deniz yüzeyinde tespit edilen düzensiz göçmen, bota alınarak kurtarıldı. Limana getirilip sağlık kontrollerinden geçirilen düzensiz göçmen, daha sonra Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Vira Haber