Samsun Sahilinde Nadir Misafir: Mavi Yengeç Kıyıya Vurdu

Atakum İncesu sahilinde yürüyen vatandaşlar, kıyıda farklı renkte bir yengeç olduğunu fark etti. Yapılan incelemede yengecin Akdeniz ve Ege kıyılarında sıkça rastlanan ancak Karadeniz'de nadir görülen "mavi yengeç" olduğu belirlendi. Vatandaşlar, mavi yengeci cep telefonu kamerasıyla görüntüledikten sonra geri denize bıraktı.

Uzmanlar, mavi yengeçlerin istilacı tür olarak değerlendirilebileceğini, yerli yengeç ve balık popülasyonları üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtiyor. Mavi yengeçlerin genellikle sıcak denizlerde yaşadıkları, son yıllarda iklim değişikliğiyle birlikte Karadeniz'de de görülmeye başlandıkları bildirildi.

Vira Haber