Gemideki Helikopter Pisti Çocuklar İçin Halı Sahaya Dönüştürüldü

İskenderun Limanı'nda 21 Şubat'tan bu yana demirli bulunan gemide, evleri yıkılan ya da ağır hasarlı olan, aralarında çocukların da bulunduğu 800 depremzede barınıyor.

İçinde banyo ve tuvalet bulunan 350 odada ağırlanan depremzedelerin tüm ihtiyaçları AFAD, Kızılay ve gemi personeli tarafından sağlanıyor.

Sabah, öğle, akşam ve sahurda yemek dağıtılan depremzedeler için geminin İtalyan şefi de zaman zaman pizza ve İtalya'ya özgü çeşitli pastalar yapıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı psikososyal destek ekipleri de gemide yetişkin ve çocuklarla ilgileniyor.

Gemideki özellikle çocukların açık alan ihtiyaçlarını artırmak isteyen şirket yetkilileri, geminin helikopter pistini halı saha olarak yeniden dizayn etti.

Psikososyal destek ekipleri ve öğretmenler eşliğinde etrafı filelerle çevrili sahaya gelen depremzede çocuklar, burada futbol oynayarak enerjilerini atıyor.

Çocukların oyunlarına zaman zaman gönüllü gemi personeli de katılıyor.

MSC Mersin Bölge Müdürü Uğur Tosuner, AA muhabirine, gemideki odaların 4 ve 2'şer kişilik olduğunu belirterek, depremzedelerin günlük faaliyetlerini geminin lobi alanında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Son zamanlarda yaptıkları çalışmalarda gemideki çocukların açık alana ihtiyaç duyduğunu gördüklerini anlatan Tosuner, "Bu kapsamda geminin en üst tarafındaki helikopter pistini halı sahaya çevirdik. Orada çocuklarımız öğretmenler eşliğinde çeşitli faaliyetler gösteriyorlar. Böylece çocuklara açık alan sağlamış oluyoruz." dedi.

Tosuner, gemide depremzedelerin her ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarına işaret etti.

Geminin depremzedelere huzurlu bir uyku ortamı sağladığını aktaran Tosuner, burada üç öğün yemeğin yanı sıra oruç tutanlar için sahur da yaptıklarını kaydetti.

Depremzedelere servis hizmeti de veriliyor

Depremzedelerin kişisel ihtiyaçlarını AFAD vasıtasıyla tedarik ettiklerini belirten Tosuner, şöyle konuştu:

"Lobi tarafında kurduğumuz bir marketimiz var. Biz burada depremzedelerin ihtiyaçlarını herhangi bir ücret almadan karşılıyoruz. Bununla beraber resepsiyonumuzda oda temizliği taleplerini karşılıyoruz. Haftada bir çarşaf, yastık kılıfı, battaniye değişimi yapılıyor. Yine gemimizde 6 çamaşır ve kurutma makinemiz mevcut. Bunlarla da hijyen ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Eğer kıyafet talepleri olursa yine resepsiyonumuza başvurup kendilerine kıyafet ve hijyen malzemesi tedarik ediyoruz. Servis araçları depremzedeleri buradan alıp ihtiyaçlarını karşılamak için günde 10 sefer İskenderun merkeze götürüyor. Daha sonra da belli saatlerde gemiye getiriyor."

"Bizleri mutlu etmek için ellerinden geleni yapıyorlar"

Yeni yapılan halı sahada futbol oynayan oğlunu izlemeye gelen depremzedelerden Berdan Çerdik ise ailesiyle gemide kendilerini güvende hissettiklerini anlattı.

Tüm ihtiyaçlarının karşılandığını vurgulayan Çerdik, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız için aktiviteler var. Onları psikososyal konularda destekliyorlar. Çocuklar mutlu olsunlar diye çok kısa bir zamanda bu sahayı yaptılar. Gemide zaman konuşarak, sohbet ederek geçiyor. Çünkü herkes aynı üzüntüleri yaşadı. Birbirimizle ortak dili konuşuyoruz, ne yaşadığımızı biliyoruz. Çok memnunuz, bize inanılmaz şekilde güzel davranıyorlar. Bizleri mutlu etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Özellikle çocuklarımızı çok seviyorlar. Onları çok çok mutlu ediyorlar."

Vira Haber