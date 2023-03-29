Su Altı Mağarası Depremlerde Zarar Görmedi
Doğu Akdeniz'de 5 yıl önce keşfedilen su altı mağarası depremlerde zarar görmedi
A+A-
Doğu Akdeniz'de 5 yıl önce keşfedilen su altı mağarası depremlerde zarar görmedi
Doğu Akdeniz'de 5 yıl önce keşfedilen, Keldağ Dağı'nın altındaki kum piramitleri, bacaları, sarkıt ve dikitleriyle doğal güzelliğe sahip "Büyük Mağara", Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde zarar görmedi.
Vira Haber
Bu haber toplam 66 defa okunmuştur
Etiketler : su altı mağarası, Doğu Akdeniz, Keldağ Dağı
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.