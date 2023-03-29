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Su Altı Mağarası Depremlerde Zarar Görmedi

Su Altı Mağarası Depremlerde Zarar Görmedi

Doğu Akdeniz'de 5 yıl önce keşfedilen su altı mağarası depremlerde zarar görmedi

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Doğu Akdeniz'de 5 yıl önce keşfedilen su altı mağarası depremlerde zarar görmedi

Doğu Akdeniz'de 5 yıl önce keşfedilen, Keldağ Dağı'nın altındaki kum piramitleri, bacaları, sarkıt ve dikitleriyle doğal güzelliğe sahip "Büyük Mağara", Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde zarar görmedi.

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Vira Haber

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