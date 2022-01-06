Bursa-İstanbul Deniz Otobüsü Seferlerinden Bazıları İptal Edildi
Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları, şiddetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak.
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Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları, şiddetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden, saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.
Aynı gerekçeyle saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de iptal edilmişti.
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