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Bursa-İstanbul Feribot Seferlerinden Bazıları İptal Edildi

Bursa-İstanbul Feribot Seferlerinden Bazıları İptal Edildi

Bursa ile İstanbul arasında Bursa Büyükşehir Belediyesince karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) ve 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri iptal edildi.

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