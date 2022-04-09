Vento Denizcilik 10. Yıl Dönümünde Denizcilik Sektörünü İftar Yemeğinde Buluşturdu

Düzenlenen iftar yemeğine TOBB Denizcilik Konseyi Başkanı Cengiz Kaptanoğlu, TURMEPA/Deniz Temiz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve DTO Başkan Yardımcısı Şadan Kaptanoğlu, KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Kalkavan, KOSDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Çendik, Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, TÜRDEF Yönetim Kurulu Başkanı Arif Bostan, TÜRKAPDER Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akbulut, GEMİMO Yönetim Kurulu Başkanı Müh. Feramuz Aşkın, İMEAK DTO Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Aygün Özgen, İMEAK DTO Hesapları İnceleme Komisyonu Başkan Yardımcısı Adem Kocadağ, DEFAV Yönetim Kurulu Başkanı İlker Meşe, Gemi Brokerleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Semih Dinçel, Vento Denizcilik'in yol arkadaşları ve denizcilik sektörünün önde gelen temsilcileri katıldı.

İftar yemeği ile beraber semazen gösterisi yapılarak Vento Denizcilik’in 10. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan tanıtım filmi izletildi.

“Bizim Kocaman Bir Ailemiz Var”

Ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen Vento Denizcilik Kurucu ortaklarından Mustafa Teoman Akyol, Ramazan ayı vesilesi ile herkesin dualarının kabul olması temennisinde bulunarak, sektörle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Davete katılanları ailesi olarak gördüğünü vurgulayan Akyol, konuşmasına şöyle devam etti: “1973 senesinde birbirine çok aşık bir ailenin ferdi olarak Ortaköy’de dünyaya geldim. Aile kavramını orada öğrendim. Annemle babamı rahmetle anarak, onlara çok teşekkür ediyorum.”

Son iki yılda pandemi nedeniyle denizcilik sektöründe de değerli kayıpların yaşandığını hatırlatan Akyol, vefat edenleri saygıyla andı.

Vento Denizcilik olarak bir aile gibi çalıştıklarını vurgulayan Akyol, desteklerini eksik etmeyen tüm sektör paydaşlarına teşekkür etti.

“Ailen yok kimsen yok; ama şükürler olsun bizim kocaman bir ailemiz var” diyerek sözlerine tamamlayan Akyol, hep birlikte nice seneler yaşama temennisinde bulundu.

Vento Denizcilik’ten Çevreci ve Dijital Proje

Vento Denizcilik’in diğer kurucu ortağı Seçkin Yılmaz da kürsüye gelerek önemli bir proje açıklaması yaptı.

Konuşmasına bu özel günde yalnız bırakmadıkları için davetlilere teşekkürlerini ileterek başlayan Yılmaz, Ramazan ayının ülkemize ve dünyaya barış getirmesi temennisinde bulundu.

Vento Denizcilik olarak teknolojik gelişmeleri takip eden, çevreci ve duyarlı bir firma olduklarını kaydeden Yılmaz, “Son dönemlerde Metaverse ve NFT kavramlarına, arama motorlarına, sosyal medya, haber siteleri ve benzeri platformlarda denk gelmişsinizdir. Dijital ve gerçek hayatın bir araya geldiği hibrit bir dönem içerisine girmiş bulunuyoruz. Bizlerde Vento Denizcilik ailesi olarak bu çağa ve gelişen son teknolojilere bir proje yaparak adım atmak istedik ve kendi NFT koleksiyonumuzu çıkarmaya karar verdik. Deniz sevdalısı bir ekip olarak bu NFT projesini hayata geçirmemize neden olan en büyük motivasyonlardan biri deniz kirliliğinde mücadeleye destek olmaktır. Bu projeden elde edilecek gelirin bir kısmı Türkiye’de ve yurtdışında deniz kirliliği ile mücadele eden firmalara ve derneklere bağış olarak aktarılacaktır. Toplam 1973 adet NFT’den oluşan koleksiyonumuz 8 farklı gemi tipini ve 16 adet bayrağı barındıracak, 1973 gemi arasında Titanik’ten Bandırma Vapuru’na kadar dünya denizcilik tarihinde yer edinmiş 10 tanede gemi olacaktır” dedi.

Üretilen gemilerden birkaçı ekrana yansıtılırken projedeki toplam NFT arzını belirlerken 1973 yılında IMO tarafından kabul gören Marpoll sözleşmesine atıfta bulunmak istediklerini kaydeden Yılmaz, NFT’leri bu sayıda sınırladıklarını ifade etti.

Koleksiyonun çıkış tarihi de 29 Nisan olarak belirlediklerini açıklayan Yılmaz, NFT ile ilgili tüm bilgileri, güncellemeleri ve ilerleyişi www.ventomeark.com internet sitesinden ve vento sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini söyledi.

Gerçekleştirilen çevreci projede denizcilik camiasının katılımının çok değerli olduğunun altını çizen Yılmaz, geleceğe yatırım yapılacağını kaydetti.

Yılmaz’ın ardından proje mimarlarından olan Sargın Erdoğan teknik bilgiler vermek üzere kısa bir konuşma yaptı.

“Dijital Bir Transformasyon Yaşayacağız”

Son olarak TURMEPA/Temiz Deniz Derneği Başkanı Şadan Kaptanığlu söz olarak proje ile ilgili değerlendirmede bulundu. Çevrenin tüm dünyanın ekonomik dengelerini ve sistemini değiştirecek ana kavram haline geldiğini vurgulayan Kaptanoğlu, herkesten önce denizcilik sektörünün bu değişimden nasibini alacağını ifade etti.

İşletmelerinde yaptıkları her işte mükemmelliyetçilik kavramını odak haline getiren şirketlerin çok daha başarılı olacağını düşündüğünü dile getiren Kaptanoğlu, Vento Denizcilik’in de bu motto ile yola çıktığının altını çizdi.

Kaptanoğlu konuşmasına şöyle devam etti: “Çok zor zamanlar bekliyor bizi. Gerçek anlamda bir transformasyon yaşayacağız. Sadece emisyonlar veya çevreyle ilgili değil; dijital olarak da transformasyon yaşayacağız. Dolayısıyla en büyük şansımız kendi işimize birikimlerimiz olacak ve kendimizi yeniden tanımlayabilme yeteneğimiz olacak. İnanıyorum ki ne yaparsak yapalım yine Türk denizciliği var olmaya ve kendini yeniden tanımlayarak devam etme gücünü bulacak.”

Düzenlenen 10. yıl dönüm iftar yemeği Şadan Kaptanoğlu’nun Mustafa Teoman Akyol ve Seçkin Yılmaz’a hediye takdim etmesiyle sona erdi.

Vira Haber