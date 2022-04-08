TÜDEVMED’in Açılımında Değişiklik Yapıldı

Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV) tarafından kurulmuş TÜDEV Eğitim Merkezi ve Piri Reis Üniversitesi mezunlarını ve öğrencilerini aynı çatı altı toplayan TÜDEVMED; 13 Kasım 2021 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısında, TÜDEVMED’in açılımının genişletilmesine, kimliğinin günümüz çizgisine taşınarak daha kapsayıcı bir yapıya bürünmesi gerektiğine olan inançla, TÜDEVMED’in mevcut algısını koruyarak Derneğin markalaşma sürecini kolaylaştırmak ve algısını güçlendirmek amacıyla ismini ve tüzüğünün ilgili maddelerini “Türk Deniz Eğitim Vakfı Piri Reis Üniversitesi Mezunlar Derneği” olarak değiştirdi.

Dernek tarafından yapılan açıklamanın devamında “Bilindiği üzere Türk Deniz Eğitim Vakfı (TÜDEV), Deniz Ticaret Odası şemsiyesi altında bulunan denizcilik camiasının maddi ve manevi katkı ve gayretleri ile tamamı denizcilik camiamızın mensuplarından oluşan üyeler tarafından 1993 yılında kurulmuştur. TÜDEV tarafından 1995 yılında faaliyete geçirilen TÜDEV Eğitim Merkezi 2100’ün üzerinde mezun vererek, Türk denizcilik camiasına yüksek niteliklere sahip kaptan ve makinistler kazandırmıştır. Bugün mezunlarının tamamına yakını dünyanın en prestijli denizcilik kurumlarında, şirketlerinde ve gemilerinde en üst düzey görevleri başarı ile yürütmektedirler.

TÜDEV’in 2003 tarihinde aldığı karar ile DTO, TÜDEV Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulları, TÜDEV Deniz Eğitim Merkezi’nin artık yükseköğretim düzeyinde “Türk Denizcilik Üniversitesi” olarak hizmete devam etmesini arzulamış ve bu yönde karar almışlardır. Bu kararın hemen akabinde uzun ve zorlu uğraşlar sonucunda T.C. Piri Reis Üniversitesi kurularak denizcilik sektörüne bir önemli eğitim kurumu daha kazandırılmıştır. 2009 yılında eğitime başlayan Piri Reis Üniversitesi 2013 yılında ilk mezunlarını vermiş ve mezunları ile Türk Denizcilik sektörüne katkı sağlamaya devam etmektedir.

2007 yılında kurulan Türk Deniz Eğitim Vakfı Piri Reis Üniversitesi Mezunlar Derneği, TÜDEV Eğitim Merkezi ve Piri Reis Üniversitesi öğrenci ve mezunlarını aynı çatı altında birleştirmeyi misyon edinmiş, üyelerinin birliğinin sağlamak, seslerini duyurmak, üyelerinin sosyal, kültürel, mesleki ve bilimsel yaşantılarına katkıda bulunmak, üyeler arasında dayanışmayı artırmak, üyelerine iş olanakları sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak, TÜDEV ve Piri Reis Üniversitesi ile iyi ve yapıcı ilişkiler kurarak öğrencilerin denizcilik mesleğine hazırlanmasına destek olmak, öğrenci ve mezunların sorunları ile ilgilenmek ve nihayetinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Denizciliği Türk’ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız” hedefine uygun olarak Türk denizciliğine fayda sağlayabilmek adına faaliyetlerine tüm gücüyle devam etmektedir.

Türkiye Denizcilik Federasyonu üyesi olan “Türk Deniz Eğitim Vakfı Piri Reis Üniversitesi Mezunlar Derneği”, 19 federasyon delegesi ile TÜRDEF bünyesindeki en çok delegeye sahip ikinci dernek konumunda olup, Türkiye Denizcilik Federasyonu çatısı altında da Türk denizciliğine destek vermektedir.

Yaşanan bu isim değişikliğinin başta Türk Deniz Eğitim Vakfı Piri Reis Üniversitesi Mezunlar Derneği üyeleri olmak üzere, Türk denizciliğine hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.

Vira Haber