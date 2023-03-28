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Bursa-İstanbul Hattında Fırtına Nedeniyle 4 Deniz Otobüsü Seferi Daha İptal Edildi

Bursa-İstanbul Hattında Fırtına Nedeniyle 4 Deniz Otobüsü Seferi Daha İptal Edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO), Bursa ile İstanbul arasındaki seferlerinden 4'ü daha bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yapılamayacak.

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO), Bursa ile İstanbul arasındaki seferlerinden 4'ü daha bölgede etkili olan fırtına nedeniyle yapılamayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) ile 15.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.
BUDO'nun 07.00-10.30 saatlerindeki 6 seferi de aynı gerekçeyle iptal edilmişti.

Vira Haber

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