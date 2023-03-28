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Antalya İle Muğla'yı Birleştirecek Patara Köprüsü'nün Nisanda Bitirilmesi Planlanıyor

Antalya İle Muğla'yı Birleştirecek Patara Köprüsü'nün Nisanda Bitirilmesi Planlanıyor

Antalya'nın Kaş ile Muğla'nın Seydikemer ilçelerini turizm, tarım ve tarih alanında birleştirecek Patara Köprüsü'nün inşasının yaklaşık bir ay içinde bitirilmesi hedefleniyor.

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Antalya'nın Kaş ile Muğla'nın Seydikemer ilçelerini turizm, tarım ve tarih alanında birleştirecek Patara Köprüsü'nün inşasının yaklaşık bir ay içinde bitirilmesi hedefleniyor. Köprüde inşaat çalışmaları son hızla devam ediyor. 110 metre uzunluğunda ve 17,5 metre genişliğindeki köprünün kenar ve orta ayakları tamamlandı, kirişler yerine konuldu. Köprü bağlantı yollarının istinat perde çalışmaları ise sürüyor.

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Vira Haber

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