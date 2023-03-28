Optimist Milli Takımı Aday Kadrosu, Muğla'da Kampa Girdi

Dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belirlenmesi amacıyla düzenlenen kampa 24 sporcu katıldı.

Yelkenciler, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi Tesisleri'nin bulunduğu İçmeler mevkisinde antrenmanlarını yapıyor.

Sporcular, Optimist Milli Takımı Antrenörleri Alican Selcik ve Gökhan Durkal eşliğinde yelken açtı. Kampta, Türkiye Yelken Federasyonunun davetiyle ev sahibi kulüpten Serdar Çiçek ve İstanbul Yelken Kulübünden Bilgehan Türkmen de görev aldı.

Alican Selcik, kampta sporcuların güncel performanslarını görmeyi ve daha da artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu yıl Avrupa Optimist Şampiyonası'nın 15-22 Temmuz'da Yunanistan'da yapılacağını aktaran Selcik, "Avrupa Şampiyonası öncesi 6-11 Nisan'da Atina'daki uluslararası özel bir yarışa katılacağız. Kamptaki sporculardan 12'si ile gideceğimiz yarışta, şampiyona için iyi bir hazırlık dönemi geçirmek istiyoruz." diye konuştu.

Selcik, nisan sonunda ikincisi Ayvalık'ta gerçekleştirilecek milli takım seçme yarışlarının ardından ay-yıldızlı kadronun belirleneceğini kaydetti.

Sporcuların denizde antrenmanların yanı sıra karada da eğitimlere katıldığı kamp, 31 Mart Cuma günü tamamlanacak.



Vira Haber