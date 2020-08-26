Bursa Mudanya'da Binlerce Kıyıya Vurdu

Bursa Mudanya'da Ülkü Mahallesinde yer alan göletin su seviyesi ve oksijen miktarının azalması sonucu binlerce balık kıyıya vurdu.

Göletteki suyun aynı zamanda bölgedeki alanların sulamasında da aktif rol oynadığını belirten vatandaşlar, yetkililerin bir an önce çözüm üretmesi gerektiğini söyledi.

MAVİ YEŞİL ALG PATLAMASI KAYNAKLI

Yetkililerden alınan bilgiye göre, "Mavi yeşil alg patlamasından kaynaklı ötrofikasyon sonucu sudaki oksijen tükeniyor. Oksijen miktarı 0,56 birimin altında. Ph derecesi ise 7,44 iken, suyun sıcaklığı 28 derece. Balıkların yaşaması için ise oksijen miktarı 3 olması gerekiyor.

SU GÖLETTE BİTMEK ÜZERE

Ülkü Mahalle Muhtarı Taner Bayrak, "Havaların kurak gitmesinden dolayı göletteki su bitti. Küresel ısınmadan dolayı su buharlaşıyor. Su gölette bitmek üzere. Suyun çekilmesinden dolayı da balıklar tek tek ölmeye başladı. Balıkların tek ölmesinin sebebi suyun çekilmesidir. Büyükşehir Belediyesi ekipleri gölete takviye su getirecek. Göletin derinleştirilmesi gerekiyor" dedi.

Amatör balıkçı ise, "Sulamada kullanılan giderin altına su düşmemesi gerektiğini söyledi. Köylülerin su bitmesine rağmen su çekmeye devam etmeleri daha çok balığın ölmesine sebep oldu. Bu durum daha önce de yaşanıyordu. Ama bu kadar değildi" şeklinde konuştu.