Tuna Masters Teos’a Rekor Katılım

Turnuvanın yaratıcıları Murat İyriboz ve Elvio Pennetti, her yıl olduğu gibi bu dev organizasyonun başında.

Yarışmacılar tarafından “Devler Ligi” adı verilen “Tuna Masters Teos” balıkçılık turnuvası, 3-6 Eylül 2020 tarihleri arasında, Seferihisar Belediyesi himayesinde ve Teos Marina ev sahipliğinde gerçekleşecek. 5 yılda bereketli denizi ve dev balıklarla yarışma, kısa sürede Avrupa’nın en iddialı turnuvaların biri haline geldi ve bu sene rekor sayıda yarışmacıyı bir araya getiriyor.

Bu yıl Teos Marina yüzde 100 doluluk oranını aşıp kapasitesini zorlamasına rağmen, Tuna Masters Teos’a yoğun katılım talebini karşılamak için büyük bir çaba sarf ederek 56 tekneye yer açtı.

ALTIN KEMER YENİ SAHİBİNİ ARIYOR

Bu yıl da birçok ünlü ismin yer alacağı yarışmada, Gökhan Çarmıklı, Murat Aslan, Burhan Çavuşoğlu, Erkut Soyak, Turgut Konukoğlu, Adil Konukoğlu, Feridun Bigalı, Berent Akdemir, Turan Mutlu, Sinan Kuran, Mahmut Özgener, Bülent Akgerman, Rikardo Aliberti, Alp Kırşan, Altuğ Aksoy, Bülent Delican gibi isimler kıyasıya mücadele edecek.

Turnuvalar rekorunu 295kg Bluefin Tuna (mavi kanat orkinos) ile elinde bulunduran Tuna Masters Teos, bu yıl da yeni rekorlar peşinde koşacak.

Tuna Masters Teos aynı zamanda ”altın kemer”e giden yolda ilk etap olacak. Tuna Masters Teos’ta alınan sonuçlar, Alaçatı etabı sonuçları ile toplanarak yılın “Tuna Masters of the Year” takımı belirlenecek. Geçen yıl kemerin sahibi olan Fesfish ekibi, unvanını koruyamazsa, kemeri bu yıl kazanan ekibe teslim edecek. Her iki turnuvada (Teos ve Alaçatı) yakalanan balıklar ve toplanan puanlarla kazanan takım, 1 yıl boyunca şampiyonluk kemerini taşıyacak.

Seferihisar Belediyesi himayesinde ve Teos Marina ev sahipliğinde gerçekleşecek olan turnuva, Meridian Adventure Hidden Bay Teos, Obelix Charters, Çaycı, Meridian Adventure Sail, Arvento, CMS, Raymarine, Can-Am, SeaDoo, Antmare, 7800 Çeşme, , İzce Outdoor, Viking Yachts, Northstar, Seaguar, Momoi, Accurate, Tohatsu, Sardamatic, Chameleon Craft, Same, Meridian Adventure Dive ve Numberblue ile birlikte yarışmacıları ağırlayacak.

PANDEMİ YARIŞMACILARI DURDURMADI

Turnuva organizatörlerinden Murat İyriboz, “Bu yıl tam hazırlık aşamasında pandemi her şeyi durdurdu. Uzun süre bu yıl turnuvaları yapıp yapamayacağımız konusunda tereddütte kalındı. Bu yıl turnuvayı gerçekleştirme kararını çok geç de almış olsak da, katılımcıların büyük desteği bize moral verdi. Turnuva katılımı her yıl olduğu gibi coşkulu olsa da, günümüz koşullarını göz önünde bulundurarak çok ciddi tedbirler almak zorunda kaldık. Yarışmacı ve diğer katılımcıların sağlığı bizim için birinci öncelik, dolayısıyla bu yıl sahaya girişler sınırlı olacak. Tüm katılımcıları kapsayan pandemi kural ve uygulamaları turnuva boyunca geçerli olacak” açıklamasını yaptı.

Turnuva Pandemi Kuraları:

Sağlık Bakanlığının yayınlamış olduğu tüm kurallar zaten geçerli olup, ayrıca turnuvada yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir:

1. Sahaya girişler kontrollü olacak, ateş ölçümü vb uygulamalar yapılacaktır. Ayrıca yaka kartı olmayanlar saha içerisine alınmayacaktır. Yarışma günleri boyunca yanında ailesi, arkadaşları vb kişiler olan ekipler, isim listesi vererek yarışma öncesinde, bu kişilere yaka kartı temin edebilirler. Bu tip “takım destek kartı/team support card” sayısı 100 adet ile sınırlıdır, başvuru sırasına göre verilecektir. Bunun dışında, her iki sahada da kapıda ziyaretçi kartı alma imkânı olacaktır. Ancak toplam ziyaretçi kart sayısı aynı anda 100 kişiyi aşamayacak ve yaka kartları kimlik teslim edilerek ziyaretçi masasından elde edilebilecektir. İçeride 100 ziyaretçi olması durumunda, yeni bir ziyaretçi girişi, dışarı çıkan insan sayısı ile aynı olacaktır.

2. Sahada sosyal mesafe kurallarına uyulması ve maske takılması zorunludur. Tekneler özel alan olup, tekne içi pandemi kuralları ekip tarafından uygulanmalıdır. Ancak teknelerin içerisinde diğer tekne ekipleri ile birlikte toplu halde bulunmak yasaktır. Tekne ekibi kendi içerisinde olmalıdır.

3. Bu yıl çantaların içinde, her kişiye ait hijyen seti bulunacak ve kurallara uymanıza olanak sağlayacaktır. Aynı hijyen seti sınırlı sayıdaki ziyaretçilere de dağıtılacaktır. Ayrıca saha içerisinde, el temizliği için çeşitli noktalar bulunacaktır.

4. Bu yıl, her yıl imzalanan feragatnameye ek olarak sağlık durumu bildiren ek bir feragatname olacaktır. Yine, minimum temas felsefesi gereği, turnuva kuralları bu yıl basılı kitapçık olarak dağıtılmayacaktır. Web sitemizde detaylı olarak yazılan bu kuralları, oradan indirmenizi ve takip etmenizi önemle rica ediyoruz.

