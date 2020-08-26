Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 540 Kilo Kokainin Ele Geçirildiğini Açıkladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı açıklamada Kocaeli'de bir limanda gerçekleştirilen operasyonda 540 kilo kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Pekcan yaptığı açıklamada "Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kocaeli’de, bir limanda bulunan konteynerin içerisinde toplam 540 kg ağırlığında kokain ele geçirildi.

TEK SEFERDE ELE GEÇİRİLEN EN BÜYÜK MİKTAR

Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız, Kocaeli'nde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirdiği yarım tonu aşkın kokain ile, tek seferde müstakilen yaptığı en büyük miktardaki kokain yakalamasına imza attı.

Bu başarıda emeği geçen ve gece gündüz büyük bir özveriyle çalışan bütün ekibimizi can-ı gönülden kutluyorum." dedi.