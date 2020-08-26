Tuzla'da Anlamlı Dalış

Daha önce de denizlerin kirletilmemesi için farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenleyen Gençlik Merkezi öğrencileri bu kez de Diyarbakırlı çocuklarla dalış yaptı. Gençlik Merkezinde “Eğitim ve Deniz Şehri Tuzla” sloganlarına uygun olarak eğitim alan gençler, kürek, kano, rüzgar sörfü ve yelken gibi su sporlarını yapıyor. Tuzla Belediyesi Gençlik Gemisi ve Gençlik Merkezi’nde, su sporları etkinlikleri ve dalgıçlık eğitimleri ile üniversiteye hazırlanan gençleri farklı hobilere yönlendirmenin yanı sıra Tuzla’da su sporlarının daha da yaygın hale getirilmesi amaçlanıyor.

Çocukların özellikle deniz konusunda çok hassas olduklarını, en büyük isteklerinin denizde yüzmek ve dalış yapmak olduğunu belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı şöyle konuştu: “Çocuklarımızın hayatlarında denizin çok farklı bir yeri olduğunu gördük. Şimdiye kadar Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Anzele suyunda yüzmüşler. Yüzmeyi de bu tarihi kaynak suda öğrenmişler. İlk kez İstanbul’da denizde yüzen çocuklarımız Gençlik Merkezimizin dalgıçlık kulübü hocaları ile birlikte denizin dibini de keşfettiler. Aramızda güzel bir bağ oluştu. Onlar da beni Diyarbakır’a davet ettiler. Çocuklara söz verdim inşallah şifalı Anzele suyunda birlikte yüzeceğiz. Aramızda oluşan bu güzel dostluğu da ilelebet devam ettirmeye çalışacağız. Böylesine büyük değerlere sahip bir Z kuşağı olduğunu bilmek, pırıl pırıl gençlerin insani ve evrensel değerlerle var olduğunu görmek bizi çok mutlu etti. Ülkemizin geleceğinin böylesine güzel insanlarla daha da güzel olacağına inanıyorum. Onlara bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum”

Diyarbakır’a gitmeden dalış yapmak isteyen Mert Emsen, Burhan Karadaban, Burak Bakışkan, Emre Çetinkaya ve Azad Kurt, deniz suyunda dalış yaptıkları için çok heyecanlandıklarını söyledi.

Vira Haber