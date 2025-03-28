Bursa Valiliği'nden Son Dakika Uyarısı

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada bu geceden başlayıp Pazar günü 23.59’a kadar sürmesi beklenen uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"İlimizin 28 Mart 2025 Cuma gününden itibaren arife günü ve bayram süresince yağışlı havanın etkisi altında olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgar, kısa süreli kuvvetli yağış, dolu yağışı ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir."

Vira Haber