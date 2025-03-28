Bursa'da Çevre Felaketi

Suların çekilmesiyle beraber balık ölümleri de yaşanmaya başladı. Vatandaşlar yaşanan ölümleri görüntüleyerek vahim tabloyu gözler önüne serdi.

Olayı gören vatandaşlar, elleriyle balıkları toplayıp akşam iftar yemeğinde yemek için evlerinde götürürken, İnegöl Kaymakamlığından balık ölümleri ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Tarım ve Orman İlçe müdürlüğü ekipleri de sudan numune aldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



Vira Haber