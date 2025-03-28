Marmara'da Deprem Takibi: Piri Reis Gemisi Erdek Körfezi'nde

Erdek kıyılarının güneybatısında, sahile birkaç mil mesafede konumlanan gemi, bölgede daha önce alınan verileri güncelleyerek deprem kaynaklı hareketlilikleri izlemeyi hedefliyor. Marmara genelinde geniş bir alanda tarama yapan gemi, çalışmalarını bilimsel veriler ışığında sürdürüyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren Koca Piri Reis araştırma gemisinde 21 kişilik ekip görev yapıyor. 24 saat esasına göre sürdürülen çalışmalarda, geminin üniversiteyle sürekli irtibat halinde olduğu belirtildi.

Gemi, Marmara Denizi'nde deprem riskine ilişkin bilimsel verilerin toplanması ve güncellenmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Vira Haber