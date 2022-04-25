Bursa'da Eğitim Uçağı Evlerin Arasına Düştü

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta, evlerin arasına tek motorlu eğitim uçağı düştü, uçağın düşmesiyle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İlk belirlemelere göre öğretmen pilot Furkan Otkum ve ile öğrenci pilot Murat Avşar hayatını kaybetti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Yunuseli Havaalanı'ndan eğitim amaçlı kalkan TC-UTT T2002JF model 2002 eğitim uçağının muhtemelen teknik bir sebeple düştüğünü söyledi. İki pilot hayatını kaybetti. yaralı yok” dedi.

Canbolat, "Park halindeki araçların üstüne düşüyor. Düşmeyle birlikte yangın başlıyor. Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok." dedi.