Dev Şirketten NATO’ya Karadeniz Çağrısı

Ukrayna'daki savaş Karadeniz üzerinden yapılan gıda ticaretini sarsarken, denizcilik devi V.Group'tan NATO'ya çağrı geldi.

Dünyanın en büyük gemi işletmeciliği şirketi V.Group'un patronu René Kofod-Olsen, Karadeniz'in küresel gıda tedarik zincirleri açısından büyük önem taşıdığını belirterek NATO'nun bölgeden ticaret akışını garanti altına alması gerektiğini söyledi.

‘SAVAŞ GEMİLERİ EŞLİK ETSİN’

İngiltere merkezli şirketin patronu, Karadeniz'de uluslararası sularda ticari gemilere NATO savaş gemilerinin eşlik etmesi çağrısında bulundu.

Ünlü İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times'ın haberine göre, Kofod-Olsen, “Denizcilik ve deniz trafiğimizin uluslararası sularda korunmasını talep etmeliyiz. NATO ve diğerlerinin ticari filonun korunmasında oynayacağı bir rol olduğuna eminim” dedi.

Yüzde 51 hissesine ABD'li Advent International'in sahip olduğu V.Group, 46 bini aşkın denizci kadrosuyla gemi sahiplerine işletme ve bakım hizmeti sağlıyor.

UKRAYNA’DAN GEMİLER HAREKET EDEMİYOR

Savaş ve mayınlar deniyle Karadeniz'in kuzey kıyılarının üçte biri, seyrüsefer için güvensiz hale gelmiş durumda.

FT, Karadeniz'den tahıl ve gübre akışının uluslararası gıda zinciri açısından büyük önemi olduğunu, buradaki aksamanın Cargill, Bunge, ADM ve Louis Dreyfus gibi dev tarımsal emtia işlemcileri ile birlikte gıda şirketlerini etkilediğini aktardı.

Küresel buğday ticaret hacminin yaklaşık yüzde 30'una sahip olan Rusya ve Ukrayna'nın tahıl ihracatının mart ve nisan aylarında yüzde 50'yi aşan oranda gerilediğini aktaran FT, içinde yaklaşık 500 personelin bulunduğu 84 geminin Ukrayna kıyılarında mahsur kaldığını, bu gemilerden en az 10'unun mayınlar ya da isabet eden mermiler nedeniyle zarar gördüğünü belirtti.

NATO’DAN YANIT

Öte yandan, Kofod-Olsen'in çağrısına yanıt veren NATO, Rusya ile potansiyel bir çatışmaya sürüklenmekten sakınmak için Karadeniz gemilerine eşlik etmeyi düşünmediklerini açıkladı.

Rusya’nın Karadeniz’deki donanma varlığının, Ukrayna’yı işgalinden önce bile deniz ticaretini kesintiye uğrattığını öne süren NATO, Karadeniz'e kıyısı olan NATO üyesi ülkeler Bulgaristan, Romanya ve Türkiye'nin denizdeki mayınları bulmak ve etkisiz hale getirmek üzere gemilerini kullandıklarını belirtti.

Daha önce mutabık kalınan NATO deniz misyonları, Akdeniz’deki uluslararası denizcilik ve terörle mücadele operasyonlarını korumak için Afrika Boynuzu açıklarında korsanlıkla mücadele operasyonlarını içeriyordu.