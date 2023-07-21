Bursa'da Serinlemek İçin Göle Giren Genç Boğuldu
Bursa'da serinlemek için İznik Gölü'ne giren genç yaşamını yitirdi.
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Alınan bilgiye göre, İnegöl'de yaşayan Nurullah Adak (19), gezmek için turla İznik'e geldi.
İznik Gölü'nün Göllü Mahallesi kesiminde serinlemek için suya giren Adak bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumu fark eden vatandaşlar Adak'ı sudan çıkardı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Adak'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Vira Haber
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