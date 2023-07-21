Bebek 3 No'lu Işıklı Şamandırası Yenilendi
Bebek 3 No'lu Işıklı Şamandırası yenilenerek denize indirildi.
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Konuyla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yapan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü şamandıranın mevkisinde konumlandırıldığını belirtti;
'Bebek 3 No'lu Işıklı Şamandırası, seyir yardımcıları modernizasyonu kapsamında yenilenip, BAYRAK-2 botumuz ile mevkisinde konumlandırılarak denizcilerimizin hizmetine sunuldu.'
Vira Haber
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