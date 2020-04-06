Busa News Konteyner Terminalinde Korkunç Kaza!

Busa News konteyner terminalinde meydana gelen kazada Milano Bridge isimli konteyner gemisi, üç vinç ve bir gemiye çarptı.

Konteyner gemisi MILANO KÖPRÜSÜ 6 Nisan öğleden sonra Busan New Port konteyner terminalinde portal vinç 85 ile temasa geçerken, 7 numaralı pilotla rıhtıma yanaştı.

Daha sonra rıhtımdaki konteyner gemisi SEASPAN GANGES ile temasa geçti ve ivme ile ilerledi.

Vinçler 81 ve 84 ile temas etti Vinç 85 çöktü, vinçler 81 ve 84 raydan çıkarıldı, vinç 85 operatörü hafif yaralandı.

SEASPAN GANGES kazadan kısa bir süre sonra limandan ayrıldı, hasarların hafif olduğu veya hiç olmadığı anlaşıldı.

1100 UTC'den beri MILANO BRIDGE , muhtemelen kıçındaki vinç döküntüsü nedeniyle henüz demirlemedi.