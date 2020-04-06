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Denizde Korku Dolu Anlar

Denizde Korku Dolu Anlar

'Amal Neptune' isimli kargo gemisi, günlerdir etkisini sürdüren fırtına sebebiyle Şile açıklarında sürüklendi.

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'Amal Neptune' adlı Tanzanya bandıralı kargo gemisi, dün şiddetli fırtına nedeniyle Ağva açıklarında kıyıya doğru sürüklendi. Şaft arızası yapan gemi, kıyıya 5 mil mesafe kala demir attı. 105 metre boyundaki geminin yardımına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gitti.

Nene Hatun acil müdahale gemisi ve Kurtarma 8 ve Mehmetçik römorkörleri gemiye müdahale etti. Sürüklenen gemi Kıyı Emniyeti ekiplerinin eşliğinde İstanbul Boğazı’ndan geçip Tuzla demir sahasına çekildi.

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Vira Haber

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