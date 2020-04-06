Fitch: Türkiye Ekonomisi Yükselişe Geçecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow, Anadolu Ajansına verdiği demeçte, Türkiye'nin ikinci çeyrekte sert bir düşüş yaşayacağını ardından bir büyüme olacağını söyledi.

İKİNCİ ÇEYREKTE DARALMA BEKLİYORUZ

Fitch Ratings Direktörü Douglas Winslow açıklamasında, “Bu yılın ilk çeyreğinde, yani koronavirüs şoku öncesinde, Türk ekonomisi yüzde 6 seviyesinin üzerine çıktı. İkinci çeyrekte sert bir daralma bekliyoruz. Evlerde kalma sürecinin sonunda ekonomik aktivitelerin normalleşmesiyle, üçüncü çeyrekte ise daha yatay bir büyümenin ardından, dördüncü çeyrekte iyileşmenin görülmesini öngörüyoruz.

2021'DE BÜYÜME BEKLİYORUZ

Türkiye’nin 2021 yılında yüzde 4,5 seviyesinde büyümesini bekliyoruz ki bu bizim değerlendirmemize göre sürdürülebilir bir büyüme oranıdır.” İfadelerini kullandı.

Fitch Ratings, geçen hafta yayımladığı “Küresel Ekonomik Görünüm” raporunda, bu sene Koronavirüsün etkisiyle küresel ekonominin yüzde 1,9 daralmasının beklendiğini açıkladı.