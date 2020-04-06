Çernobil'de Yeni Radyasyon Krizi

Radyasyon nedeniyle girilmeyen Çernobil’de 2 gün önce orman yangını ortaya çıktı. Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı’na kapsamındaki ekipler yangını söndürme çalışmalarına başladı. Bakanlık yaptığı açıklamada yangına AN-32P uçağı ve Mİ-8 helikopterinin yanı sıra 80 itfaiye aracı ve 140 personel ile şu ana kadar 140 ton su kullanılarak müdahale edildiği söyledi. Yangın sebebiyle Çernobil’de şimdiye dek 20 hektarlık ormanlık alan kül oldu.

RADYASYON SEVİYESİ HIZLA ARTIYOR

Çıkan yangın sebebiyle bölgede yapılan son ölçümlerde radyasyon seviyesinin daha da aşıldığı açıklandı Uzmanların yaptığı ölçümlerde Çernobil’de radyasyonun normalin 16 buçuk kat üzerinde seyrettiği görüldü.

Yangının devam etmesi sebebiyle radyasyon seviyesinin daha da yükselebileceği, Ukrayna ve komşu ülkelerde yeni bir radyasyon yayılımı riski doğabileceğiyle ilgili uyarılar yapıldı.

Vira Haber