Karadeniz’e Tazelik Arkas Line İle Ulaşıyor

Karadeniz’e yaptığı haftalık düzenli gemi servisleriyle öne çıkan Arkas Line, reefer (soğutuculu) konteyner taşımalarıyla taze yüklerde transit sürelerini kısaltarak Karadeniz’e yükü olan ihracatçıların ihtiyacını karşılarken tedarik zincirinin devamlılığını sağlayarak ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.

Dünya Covid-19 salgınıyla savaşırken ticarette yaşanan değişimler denizcilik ve lojistik sektöründe de güncel ihtiyaçlara yönelik farklı çözümler gerektiriyor.

Bugünlerde ülkelerin karayolu sınır kapılarındaki kontroller ve sınırlamalarla oluşan uzun kuyruklar karayolu taşımalarında yaşanan gecikmeleri de beraberinde getiriyor. Deniz yolu, 1 ila 2 günlük limandan limana transit süreler sayesinde uygun bir çözüm oluyor.

Yaşanan bu sıkıntılı süreçte bile dünyada 68 limana kesintisiz servislerini devam ettiren Arkas Line ise haftalık düzenli servislerinin yanı sıra reefer konteyner çözümleriyle ihracatçının yanında yer alıyor.

ÇÖZÜM: ARKAS LİNE HAFTALIK DÜZENLİ KARADENİZ SERVİSLERİ

Meyve, sebze, et, balık, süt ürünleri gibi bozulabilir ürünlerin belirli bir raf ömrü olması da hem taşıma şekli hem de zaman bakımından ihracatçının dikkat etmesi gereken hususların başında geliyor. Taze ürün yüklemelerini aktarmalı servisler yerine direkt servislerle yerlerine ulaştırmak gerekiyor.

İhracatçılar, üretim yeri neresi olursa olsun taze ürünlerini Marport’tan kalkan Arkas Line direkt servisleri ile Karadeniz’e ulaştırabiliyor. Marport’ta limanda reefer konteyner içerisine dolumu yapılan ürünler Arkas Line’ın halihazırda haftalık düzenli servisleri ile Karadeniz limanlarına ulaştırılıyor.

İlk aşamada transit süresi yalnızca bir gün olan Romanya’nın Köstence Limanı’na taşınmaya başlanan reefer yüklemeler soğuk zincirin korunarak yüklerin yerine ulaştırılmasını sağlarken Arkas’ın “Tedarik Zincirinin Arkas’ındayız” sözünü de destekliyor.

Vira Haber