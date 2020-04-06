Koronavirüs Dünyada Son Durum Ne?

Dünya koronavirüsle mücadelesini sürdürürken vaka sayısı ve hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Güncel duruma göre dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 70 bin 172'ye çıktı.

Koronavirüs testleri pozitif çıkan vaka sayısı ise 1 milyon 282 bin 40'a ulaştı.

EN FAZLA CAN KAYBI İTALYA'DA

Koronavirüs sebebiyle şimdiye kadar en fazla can kaybı 15 bin 887 kişinin öldüğü İtalya'da yaşandı. İtalya'yı 13 bin 55 vefatla İspanya, 9 bin 620 ile ABD, 8 bin 78 ile Fransa, 4 bin 934 ile İngiltere ve 3 bin 603 ile İran takip etti.

ÇİN'DE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Koronavirüsün ilk gözüktüğü yer olan Çin'de 3 bin 331 kişi öldü. Ölü sayısının artmaması ise önlem ve tedbirlerine ne denli önemli olduğunu gösterdi.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle 1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle:

"Hollanda 1766, Belçika 1632 ve Almanya 1584."

Koronavirüs salgını, şimdiye kadar 200 ülke ve bölgeye yayıldı.

Vira Haber