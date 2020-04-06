Kaptan,Önce İşinden Oldu Şimdi de Koronavirüs Testi Pozitif Çıktı

Crozier’in 2 farklı sınıf arkadaşı ABD basınına açıklama yaptı. Crozier’e yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Cumartesi günü ABD Başkanı Donald Trump, Crozier'in, koronavirüs salgınıyla ilgili mektubunun ortaya çıkmasının ardından görevden alınmasını desteklediği yönde açıklama yapmıştı.

Bir askerde koronavirüs teşhis edilmesinin ardından Guam adasında karantinaya alınan 5 bin askerin bulunduğu ABD'nin USS Theodore Roosevelt uçak gemisi kaptanı Brett Crozier, ABD Donanması’na mektup yazarak gemide bulunan askerlerin karaya çıkarılıp karantinaya alınması için yardım talep etmişti.

ABD Deniz Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, USS Theodore Roosevelt'te görevli 155 denizcinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Vira Haber