Büyük Heyecan Çeşme’de Başladı

Arkas, EAYK (Ege Açık Deniz Yat Kulübü) ve IC Çeşme Marina işbirliği, Türkiye Yelken Federasyonu, Çeşme Belediyesi ve Çeşme Kaymakamlığı desteğiyle düzenlenen yarış Çeşme Marina Yacht Club’ta düzenlenen açılış kokteyliyle başladı.

Çeşme’nin yat yarışı Arkas Aegeanlink Regatta sekizinci yılında da Çeşme’yi renklendiriyor. Arkas, Türkiye Yelken Federasyonu, EAYK ve IC Çeşme Marina’nın, Türkiye’de yelken sporunun gelişmesi ve Çeşme’de bu sporun daha aktif hale gelmesi için güçlerini birleştirerek düzenlediği yarış bu yıl yine IRC ve destek sınıfının yanı sıra J70 sınıfı yatların rekabetine de sahne olacak. 32 tekne, 300’ün üzerinde yelkencinin katıldığı Arkas Aegean Link Regatta‘24’ün bu yıl ana sponsorluğunu Arkas Line üstlenirken Corendon Airlines, Cevher ve FAMM Urla ise co-sponsorlar olarak güçlerini yelken sporuna katkı için birleştiriyor.

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Marina Yacht Club’ta gerçekleşen açılış kokteylinde yaptığı konuşmada tüm sporcuları ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek bu sene daha kapsamlı bir program hazırlandığı söyledi. Çeşme’de turizminden eğlencesine, sporundan gastronomisine kadar tüm etkinliklere yıl boyunca yer olduğunu belirten Maraşlı, “Başta Arkas’a ve tüm katılımcılara ve sporculara teşekkür ediyorum. Başarılı bir yarış olsun ve hak eden kazansın” ifadelerini kullandı.

Spora duyarlı bir topluluğun parçası olduklarını söyleyen Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli de görünür olmayan sporlara birçok ailenin katkı sunduğuna işaret ederek kamu kurumları olarak bu konuda ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını söyledi. Denizli, “Spor; sanat gibi toplumların temel taşını oluşturuyor. Bu sebeple var gücümüzle daha sportif bir Çeşme için çalışacağız. Yelkeni kalkındırmak için gençleri daha çok teşvik etmeliyiz ve bu konuda elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ise destekleri sebebiyle Çeşme Kaymakamlığı’na ve Çeşme Belediye Başkanlığı’na ve IC Çeşme Marina’ya teşekkür ederek sözlerine başladı. Sekiz yıldır devam eden Arkas Aegeanlink Regatta’ya katılan yarışçılara da geldikleri için ayrıca teşekkür eden Arkas, zevkli, rüzgarlı ve çok eğlenceli bir yarış olmasını dileyerek sözlerini tamamladı.

Ege Açıkdeniz Yat Kulübü Komadoru Ramazan Karakundakoğlu da yelken sporunun gelişmesi ve yaşam boyu yapılabilmesini hedeflediklerini belirterek, “Ana sponsorluğunu Arkas Line'ın üstlendiği ve güçlerimizi birleştirdiğimiz Arkas Aegeanlink Regatta, Ege Açık Deniz Yat Spor Kulübü olarak misyonumuzu desteklerken yelken sporunun duyurulması ve teşvik edilmesine büyük katkı sağlıyor. Çeşme körfezinin mavi sularında, 4 günlük rotalarımız boyunca, rüzgâr ve dalgalarla hep birlikte yarışacağız. Dostça rekabetin yaşanacağı yarışlarda ve eğlencelerde yeni dostluklar kuracağız. Yarışa katılan tüm ekiplere başarılar dileriz” şeklinde konuştu.

IC Çeşme Marina Genel Müdürü Toker Gürer ise "IC Çeşme Marina olarak, Ege'nin eşsiz güzellikleriyle dolu sularında, dostluk ve rekabeti bir araya getiren Arkas Aegeanlink Regatta’nın açılış kokteyline ev sahipiliği yapmak ve denizcilik tutkusunu paylaşan yelkencileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yelken sporuna olan ilgiyi pekiştiren bu organizasyonun bölge turizmine olumlu katkılar sağlayacağına inanıyorum. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum; rüzgarınız bol, yolunuz açık olsun" dedi.

Konuşmaların ardından geçen yılın birincisi Borusan Çılgın Sigma takımı adına yarışın başhakemi Eşref Uzun kupayı yarış komitesi adına EAYK Komodoru Ramazan Karakundakoğlu’na teslim etti. Arkas Aegeanlink Regatta’yı kazanan tekne kupanın bir yıllığına sahibi oluyor. Yarışı üst üste beş yıl kazanan tekne ise kupanın daimi sahibi olacak.

Cevher Kupası için Yarışacaklar

Yarışın ilk günü 14 Ağustos’ta startı verilen yarışın ilk gününde takımlar, Çeşme-Alaçatı rotasında yapılacak Cevher Yarışı’nda bitiş çizgisini ilk geçen olmak ve Cevher Kupası’nı almak için mücadele edecek. Yarışın ardından ise Çeşme Belediyesi Seyir Terası’nda gerçekleştirilecek törende ödüllerine kavuşacak yelkenciler, Gevrek and Ginger seçkisiyle Çeşme sokak lezzetlerinin tadını çıkarırken DJ Luca Zagaia performansıyla keyifli saatler geçirecek.

Corendon Airlines’tan Rekabet ve Keyif Dolu Bir Gün

İkinci gün ise takımlar, Çeşme Şamandıra ve Çeşme Coğrafi olmak üzere iki yarışta Corendon Airlines Kupası için mücadele edecek.

Yarışların üçüncü günü 16 Ağustos’ta J70 sınıfı yatların rekabeti Çeşme kıyılarını renklendirirken karada şenlik havası esecek. Yelkenseverler Dilaila Beach’te bir yandan yarışları izlerken diğer yandan gerçekleşecek Corendon Airlines Festivali’nde Arkas Çeşme Site Spor çocuk atölyesi, Corendon Airlines uçak atölyesi, Arkas Line desteğiyle Atıklardan Müzik aleti yapımı atölyesinin yanı sıra Fungi İstanbul performansıyla ailece keyifli bir gün geçirecek. Takımlar, günün sonunda gerçekleşecek Corendon Airlines Kupası ve J70 Kupası olmak üzere çifte ödül töreninde kupalarına kavuşacak.

Çeşme Mirkelam’la Coşacak

Dördüncü gün 17 Ağustos’ta yine Ilıca-Şamandıra ve Ilıca Coğrafi olmak üzere iki yarış, beşinci ve son gün, 18 Ağustos’ta ise Çeşme şamandıra rotasında yapılacak tek yarışın ardından kazananların belirleneceği Arkas Aegeanlink Regatta’da kapanış partisi bu yıl bir sürprizle geliyor. "Overall Kategorisi”nde ödül alanların kupalarına kavuştuğu Yıldızburnu Taş İskele’de gerçekleşecek kapanış partisinde sanatçı Mirkelam’ın sahne performansı ile unutulmaz bir akşam yaşanacak. Saat 21:00’de başlayacak konseri tüm Çeşmeliler ücretsiz izleme imkanı bulacak.

Vira Haber