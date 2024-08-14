Kandıra'da Denize Girmek Yasaklandı

Hava ve deniz şartlarının tehlikeli hale gelmesi üzerine tüm plajlarda denize girmek yasaklandı. Kandıra Kaymakamlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, bugün ve yarın için alınan tedbirler kapsamında vatandaşların denize girmesinin tehlikeli ve yasak olduğu belirtildi.

Vira Haber