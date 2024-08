Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı Dünya Basınında Yoğun İlgi Görüyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığının girişimleriyle 2021'de dalış turizmine kazandırılan Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma gemi batıkları, su altındaki tarihi keşfetmek isteyenlerin gözde rotalarından biri haline geldi.

Gelibolu Yarımadası artık yalnızca karada yer alan şehitlikler ve anıtlarla değil, su altında 109 yıl öncesinin izlerini taşıyan batıklarıyla da ilgi görüyor. CNN International Londra ofisi de batıkları yakından ve yerinde gözlemleyebilmek için Gelibolu Tarihi Sualtı Parkındaydı.

CNN Londra Ofisinden John Cameron Bauer, Robert Charles Iddiols, Işıl Sarıyüce Özkan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkında bulunan 22 adet dalış noktası arasında yer alan Türkiye'nin en ünlü batığı H.M.S. Majestic ve Helles Barclarına dalış gerçekleştirdi.

Dalışlar, zaman tünelinde tarihi bir yolculuğa çıkartıyor

Dalış öncesi Cnn International ekibine konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale'de 150 kilometrekarelik bir alanda çok özel bir çalışma sonucunda bir su altı parkı oluşturduklarını söyledi. Kaşdemir, “Dünyanın en önemli sualtı parklarından biri olan Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı ile karadaki savaş alanlarının korunmasının yanında suyun altındaki savaş batıklarının da dalışa açılmış olması bütün dalış camialarını heyecanlandırdı” dedi.

Bölgenin önemine işaret eden Kaşdemir, "1. Dünya Savaşındaki en önemli cephelerden biri olan Çanakkale cephesinde hem deniz hem kara savaşlarının yaşandığı bölgedeyiz. Burası tarihi bir alan ve korunan bir yer. Gelibolu Su Altı Parkında 22’den fazla dalış yapabilmeye müsait batık var. Batıkların hepsi tek parça halinde. 100 yıldan fazla bir zamandır suyun altında bizi bekliyorlardı ve şu anda bunlar Gelibolu Tarihi Sualtı Parkına gelen dalgıçları gerçekten heyecanlandıran ve meraklandıran bir konumda. Su altındaki savaş batıklarının yer aldıkları yerleri görmek hala oradaki top mermilerini görmek, oradaki bozulmamış tek parça halindeki batıkları görmek bütün dalgıçların şu an dünyadaki en çok merak ettiği konulardan bir tanesi” açıklamasında bulundu. “Gelibolu Tarihi Sualtı Parkında dalış yapmak sadece bir dalış yapmaktan ibaret değil burası aynı zamanda bir zaman tünelinde tarihi bir yolculuğa çıkmak gibi” diyen Kaşdemir, “4 metreden 100 metreye her seviyede batık varlığı olduğuna dikkat çekerek, hobi dalış yapmak isteyenler için de Gelibolu Tarihi Sualtı Parkında dalış noktası var, teknik dalış dediğimiz çok ileri seviyedeki dalgıçlar için de burada batıklarımız mevcut dolayısıyla her seviyedeki dalgıçlar gelip Gelibolu Tarihi Sualtı Parkında dalışlarını gerçekleştirebilirler” ifadelerini kullandı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda batan savaş gemilerinin bulunduğu Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı, "HMS Majestic", "Ertuğrul Koyu Massena ve Saghalien gemi kalıntıları", "Helles Barçları", "Tekke Koyu (W Beach) batıkları", "Arıburnu Barç", "Küçükkemikli Barçları", "Arıburnu Layter", "Lundy", "HMS Louis", "S.S. Milo", "Tuzla", "Denizaltı Mania Ağı", "Bebek Kayalıkları" ve "HMS Triumph" olmak üzere 22 noktadan dalış imkânı sunuyor.

